Политику НБУ относительно низкой инфляции поддерживает абсолютное большинство украинцев - опрос

Уровень инфляции в Украине устраивает 94% опрошенных украинцев, 88% выступают против идей политиков относительно более высокого курса доллара в стране и лишь 1% считает, что политика Национального банка Украины (НБУ) за последние два года привела к слишком медленному росту цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research по заказу Центра экономической стратегии (ЦЭС).

"В проекте постановления Верховной Рады финансовый комитет парламента обвиняет руководство Нацбанка в чрезмерном фокусе на снижение инфляции и усилении гривни (…). В то же время результаты опроса показывают, что граждане ожидают от политиков и НБУ именно стабильных цен и курса национальной валюты", – отметил исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский, которого цитирует пресс-служба Центра.

Согласно результатам опроса, обнародованным ЦЭС, почти 90% опрошенных украинцев убеждены, что рост цен и девальвация гривни выгодны олигархам, а не простым людям.

Указывается, что среди респондентов, которые во втором туре выборов президента Украины в 2019 году голосовали за Владимира Зеленского, 64% считают, что что цены росли слишком быстро, а среди тех, кто голосовал за Петра Порошенко – 49% устраивает политика центробанка по поддержке ценовой стабильности и 34% отмечают чрезмерно быстрый рост цен.