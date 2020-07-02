Евродепутат фон Крамон призвала Еврокомиссию отреагировать на "политическое давление" со стороны президента Зеленского на независимые госинституты

Заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитет Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон призвала Европейскую комиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны президента Украины Владимира Зеленского на независимые государственные институты.

Письмо соответствующего содержания было направлено в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии, сообщается в пресс-релизе, разосланном в четверг от имени евродепутата.

"В разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украине как никогда ранее нужна международная поддержка, к сожалению, президент Зеленский и его правительство охотно ставят под угрозу благополучие украинского народа, помогая узким корыстным интересам украинских олигархов. Отставка Якова Смолия, уважаемого управляющего Национального банка Украины, еще раз подчеркивает то, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на немногие действительно действующие государственные институты", - говорится в письме фон Крамон.

Евродепутат считает, что, "к сожалению, это не первый случай злонамеренного вмешательства в деятельность важных независимых государственных институтов, но является, скорее всего, тенденцией деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского".

"Нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и многие другие являются однозначным и прискорбным свидетельством этой тенденции", - убеждена политик.

Фон Крамон также считает, что под вопросом стоит доверие президенту Зеленскому. "Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Уход Смолия, которому удалось укротить инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и угрожает погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис", - сказано в письме.

Фон Крамон считает, что "особенно сейчас, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского".

"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированному партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя в отношении международных партнеров и, что более важно, по отношению к своему народу", - написала политик.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский в четверг принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.