Политика

18:46 02.07.2020

Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

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Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

Кабинет министров уволил Максима Малашкина с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора, возложив временное выполнение обязанностей по этой должности на первого заместителя руководителя инспекции Романа Бондара.

Соответствующие распоряжения Кабмина от 1 июля № 787-р и 794-р обнародованы на "Урядовом портале".

Согласно информации на сайте Госэнергонадзора, Боднар был назначен первым заместителем главы инспекции 25 июня 2020 года, приступив к выполнению своих обязанностей 1 июля.

До назначения на эту должность являлся заместителем директора по организационной работы-заместителем Главного государственного инспектора Украины по энергонадзору ОП "Госэнергонадзор" ГП НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, глава Госэнергонадзора Украины Максим Малашкин указал 728 тыс. 408 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Теги: #госэнергонадзор #малашкин #кадры #кабмин
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