Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам состоится в пятницу – Арахамия

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках - час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе – ИФ-У), запросы (депутатские запросы – ИФ-У), а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идём далее", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14.00, а подписи депутатов в поддержку его поведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие именно кадровые вопросы, кроме вопроса об отставке главы Нацбанка Якова Смолия будут рассмотрены на внеочередном заседании, Арахамия сказал: "Я ещё точно не знаю, но на комитете рассматривается вопрос о главе Антимонопольного комитета".

Он подчеркнул, что речь идёт не о назначении на должности, а об удовлетворении заявлений чиновников.

По словам Арахамии, Смолий должен прийти на внеочередное заседание в пятницу.

"Согласно регламенту, он должен быть. Эта процедура длится приблизительно 45 минут- час... Ему задают вопросы - он отвечает", - рассказал глава фракции.

Он также предположил, что "Слуга народа" поддержит представление об отставке Смолия.