Россия по-прежнему нарушает права человека в Крыму, заявляют в ООН

ООН продолжает фиксировать нарушения прав человека в Крыму, заявила в четверг верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя предварительный отчет организации о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе.

"Отчет указывает, что в Крыму продолжаются нарушения прав человека, включая пытки и другое плохое обращение со стороны органов правопорядка", - сказала она по поводу доклада, который охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года.

По ее словам, особенное беспокойство вызывает доступная информация о том, что никто из этих лиц, совершивших правонарушения, не понес ответственности за содеянное.

В ООН также выразили беспокойство в связи "с неадекватными условиями содержания в Крыму, которую могут расцениваться как бесчеловечное либо унижающее человеческое достоинство обращение или наказание" и в связи с "криминализацией свободы слова в социальных сетях". Речь идет и о вмешательстве в работу журналистов и о препятствиях со стороны властей при попытках провести конференции или публичные обсуждения в этом регионе.

Согласно заявлению Бачелет, Россия нарушает международное гуманитарное право посредством "транспортирования заключенных с оккупированной территории на территорию" России или посредством "применения в Крыму своего уголовного законодательства, что противоречит обязательствам уважать уголовное право на оккупированной территории".

Отмечается, что проведение Россией в Крыму призыва в Вооруженные силы является еще одним примером нарушения норм международного гуманитарного права.

В то же время отчет напоминает правительству Украины "о ее обязательствах применять все доступные способы, чтобы обеспечить уважение к соблюдению прав человека в Крыму". При этом в ООН выразили беспокойство в связи с "дискриминацией и препятствиями", с которыми сталкиваются нынешние и бывшие жители Крыма "в попытке получить доступ к банковским услугам или при регистрации рождения и смерти в Украине за пределами Крыма".

Бачелет также пообещала, что ее Управление продолжит следить за ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму.