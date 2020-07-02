Политика

17:17 02.07.2020

Разблокировать работу Рады можно только через внеочередное заседание, которое будет продолжаться до конца рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе - Гетманцев

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Разблокировать работу Рады можно только через внеочередное заседание, которое будет продолжаться до конца рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе - Гетманцев

Внеочередное заседание Верховной Рады позволит разблокировать работу парламента, которая буксует из-за большого количества поправок ко второму чтению законопроекта об игорном бизнесе, считает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Работа Верховной Рады заблокирована, ее можно разблокировать тем способом, который предлагаем мы, то есть провести внеочередное заседание, которое будет продолжаться, пока мы не рассмотрим в целом этот законопроект, сколько б поправок (на подтверждение – ИФ-У) они не ставили. Так что вы (журналисты – ИФ-У) готовьтесь в ночную",- сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, в законопроекте ко второму чтению 1800 поправок учтены, а представители оппозиционных фракций подтвердили приблизительно 200.

"Мы не исключаем, что они будут подтверждать все учтённые правки", - сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что внеочередное заседание - это "единственный способ, к сожалению, бороться с деструктивной позицией оппозиции, которая не смогла решить проблему игрового бизнеса за 28 лет независимости, а сейчас мешает это сделать нам".

Теги: #верховная_рада #гетманцев
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