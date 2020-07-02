В "Голосе" хотят знать, "кто именно и каким образом" осуществлял давление на главу НБУ Смолия

Фракция "Голос" не будет поддерживать отставку главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, пока не узнает причины, которые заставили его написать заявление об увольнении, заявляет заместитель председателя фракции, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Фракция не будет поддерживать это решение, пока мы не услышим, какие именно причины были", - сказал Железняк журналистам в четверг в Киеве.

Депутат подчеркнул, что хотелось бы знать "кто именно из кабинетов власти привёл к тому, что мы входим в финансовый кризис без главы Национального банка Украины".

Железняк также сообщил, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня на заседании рассмотрит вопрос об отставке Смолия.

"Я лично хочу задать один вопрос: кто именно и каким образом осуществлял это систематическое, политическое давление?", - сказал Железняк.

Депутат высказал надежду, что Смолий придет на заседание комитета.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.