Политика

14:48 02.07.2020

Посольство США: Продолжение использования РФ моста в Керченском проливе - еще одна причина сохранения сильных санкций

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Посольство США: Продолжение использования РФ моста в Керченском проливе - еще одна причина сохранения сильных санкций

Несанкционированное строительство Россией и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе - это еще одна причина сохранения сильных санкций в отношении РФ, заявляют в посольстве США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге посольства в Twitter в четверг.

Теги: #посольство_сша #рф #сша
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