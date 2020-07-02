Посольство США: Продолжение использования РФ моста в Керченском проливе - еще одна причина сохранения сильных санкций

Несанкционированное строительство Россией и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе - это еще одна причина сохранения сильных санкций в отношении РФ, заявляют в посольстве США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге посольства в Twitter в четверг.