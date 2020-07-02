Политика

13:57 02.07.2020

Фамилия главы правления "Укргазбанка" Шевченко звучала среди кандидатур на пост руководителя НБУ - нардеп Кравчук

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Фамилия главы правления "Укргазбанка" Шевченко звучала среди кандидатур на пост руководителя НБУ - нардеп Кравчук

Глава правления АБ "Укргазбанк" Кирилл Шевченко фигурировал в списке кандидатов на пост руководителя Национального банка, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Отвечая на вопрос, кто вероятные кандидатуры на место Смолия, и может ли оказаться на этом посту председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, Кравчук отметила, что пока рано говорить о конкретных фамилиях.

"О Гетманцеве - у него один из самых активных комитетов этой Рады. Я думаю, что было бы плохо его потерять, такого профессионального председателя комитета. Конечно, если он сам такого пожелает... Но я не слышала о таком его желании", - сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

На вопрос о возможной кандидатуре бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка на место Смолия, Кравчук отметила: "Вопрос о Яценюке - это ничто иное, как слухи. И вряд ли будут голоса в "монобольшинстве" на назначение Яценюка. Хотя, конечно, он один из предшественников - он возглавлял Нацбанк, квалификационно этому соответствует, но политически - нет".

Кроме того, Кравчук не считает вероятным внесение кандидатуру экс-министра развития экономики Украины Тимофея Милованова на пост главы НБУ.

На вопрос о возможной кандидатуре Кирилла Шевченко, зампред фракции ответила, что это "вероятно".

"Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур. Но, опять же, должны быть официальные представления, официальные сигналы, а не просто переписки во внутрипартийной чате", - сказала нардеп.

Кравчук также подчеркнула необходимость заслушать Смолия перед тем, как он уйдет в отставку.

Теги: #шевченко #нбу #кадры #кравчук
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