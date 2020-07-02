Политика

13:20 02.07.2020

Деятельностью Зеленского, парламента и правительства недовольны большинство украинцев – соцопрос "Рейтинга"

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Деятельностью Зеленского, парламента и правительства недовольны большинство украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, тогда как не довольны - 52%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 года.

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны - 51%.

Работой самого парламента и правительства довольны значительно меньше: лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады (76% - отрицательно), 9% - деятельность главы правительства Дениса Шмыгаля (отрицательно 56%), 8% положительно оценили работу Кабмина (71% отрицательно).

53% опрошенных считают, что экономический кризис осенью текущего года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Теги: #зеленский #опрос
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