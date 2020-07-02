Политика

13:05 02.07.2020

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, у Порошенко и Бойко почти равное число поддерживающих – соцопрос "Рейтинга"

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, у Порошенко и Бойко почти равное число поддерживающих – соцопрос "Рейтинга"

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 года.

При этом 11,4% респондентов поддержали бы лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,2% - сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 7,2% - лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 6,7% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Поддержка других кандидатов - ниже 4% каждого. Еще около 15% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Теги: #бойко #зеленский #порошенко #опрос
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