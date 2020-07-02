Политика

11:02 02.07.2020

Зеленский сменил посла Украины в Испании

1 мин читать
Зеленский сменил посла Украины в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла Украины в Испании. Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента в четверг.

"Уволить Щербу Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания", - сообщается в указе №262/2020.

Указом №263/2020 Зеленский назначил послом Украины в Испании Сергея Погорельцева.

Как сообщалось, Анатолий Щерба был назначен послом Украины в Испании указом президента Украины Петра Порошенко в марте 2016 года.

Сергей Погорельцев – украинский дипломат, ранее уже занимал должность посла Украины в Испании – с июля 2012 года по ноябрь 2013 года. С сентября 2016 года и по текущий момент – директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Теги: #испания #зеленский #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 02.07.2020
Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

16:46 01.07.2020
Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

14:32 01.07.2020
Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

14:30 01.07.2020
Кабмин уволил четырех замов министра образования

Кабмин уволил четырех замов министра образования

13:16 01.07.2020
Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

12:46 01.07.2020
В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

10:52 01.07.2020
Зеленский приветствовал начало председательства Германии в Совете ЕС

Зеленский приветствовал начало председательства Германии в Совете ЕС

10:13 01.07.2020
Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

20:34 30.06.2020
На Нацсовете реформ представили концепцию реформы таможни – создание "открытых таможенных пространств" и усиление ответственности за контрабанду

На Нацсовете реформ представили концепцию реформы таможни – создание "открытых таможенных пространств" и усиление ответственности за контрабанду

20:21 30.06.2020
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и всё, без оговорок

Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и всё, без оговорок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

ПОСЛЕДНЕЕ

Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

СБ ООН призывает стороны вооруженных конфликтов ввести гуманитарную паузу не менее 90 дней – документ

Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

Порошенко и "Евросолидарность" абсолютные лидеры доверия во Львове – соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА