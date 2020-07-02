Политика

11:00 02.07.2020

Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

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Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

Отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия отрицательно скажется на сотрудничестве Украины с международными финансовыми организациями, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Очевидно, что это станет серьезной проблемой... Совсем другие обязательства брала на себя Украина, получая кредиты... Это 100% ставит под угрозу получение следующих траншей (от Международного валютного фонда, МВФ - ИФ)", - сказал Гончаренко журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, отставка главы НБУ повлияет на сотрудничество не только с МВФ, но другими международными партнерами.

Теги: #смолий #нбу #гончаренко #мвф
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