ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

Организация объединенных наций (ООН) позитивно оценивает частичное открытие трех КПВВ на линии разграничения на Донбассе, но напоминает всем сторонам о необходимости принятия скоординированных и реалистичных мер по их открытию, заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

"ООН позитивно оценивает частичное открытие трех КПВВ, но напоминает всем сторонам о необходимости принятия скоординированных и реалистичных мер. Мы должны думать о людях и должны делать все, чтобы избегать ночных очередей на пунктах и скоплений во время активизации боевых действий на линии фронта. Кроме того, что люди рискуют жизнью в таких условиях, такая процедура пересечения является особенно опасной в условиях пандемии, поскольку невозможно обеспечить социальную дистанцию, санитарно-гигиенические средства или индивидуальную защиту", - сказала она в среду на онлайн-конференции, посвященной предоставлению Японией Украине $4,2 млн помощи.

Лубрани подчеркнула, что рада тому, что при активном участии правительства Украины определенные гуманитарные ослабления были представлены, что дало возможность людям, имеющим острую необходимость, пересечь линию разграничения.

"Кризис, связанный с пандемией Covid-19 и ограничения для прекращения распространения вируса, углубили и без того трудное положение уязвимых категорий населения, пострадавшего от конфликта. Закрытие линии разграничения 21 марта оставило, по крайней мере, 300 тыс. человек пожилого возраста без пенсий, более 160 тыс. людей не смогли воспользоваться наличными деньгами, тысячи семей были разделены и не могли получить жизненно важные услуги", - отметила она.

Координатор системы ООН в Украине указала, что пока Украина и весь мир переживают кризис, вызванный пандемией Covid-19, конфликт в восточных областях продолжается и не выходит из фазы обострения, подвергая уязвимые категории населения на еще большую опасность.

"Заверяю вас, что, несмотря на эти вызовы, ООН продолжает выполнять свои обязательства, и в дальнейшем будет обеспечивать поддержку украинского населения, которое пострадало от конфликта. Я уверена, что при помощи наших японских партнеров мы сможем сделать еще больше", - подчеркнула Лубрани.

Как сообщалось, правительство Японии предоставит Украине в 2020 году $4,2 млн помощи, профинансировав пять проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения, восстановления восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих.