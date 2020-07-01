Политика

20:06 01.07.2020

ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

2 мин читать
ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

Организация объединенных наций (ООН) позитивно оценивает частичное открытие трех КПВВ на линии разграничения на Донбассе, но напоминает всем сторонам о необходимости принятия скоординированных и реалистичных мер по их открытию, заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

"ООН позитивно оценивает частичное открытие трех КПВВ, но напоминает всем сторонам о необходимости принятия скоординированных и реалистичных мер. Мы должны думать о людях и должны делать все, чтобы избегать ночных очередей на пунктах и скоплений во время активизации боевых действий на линии фронта. Кроме того, что люди рискуют жизнью в таких условиях, такая процедура пересечения является особенно опасной в условиях пандемии, поскольку невозможно обеспечить социальную дистанцию, санитарно-гигиенические средства или индивидуальную защиту", - сказала она в среду на онлайн-конференции, посвященной предоставлению Японией Украине $4,2 млн помощи.

Лубрани подчеркнула, что рада тому, что при активном участии правительства Украины определенные гуманитарные ослабления были представлены, что дало возможность людям, имеющим острую необходимость, пересечь линию разграничения.

"Кризис, связанный с пандемией Covid-19 и ограничения для прекращения распространения вируса, углубили и без того трудное положение уязвимых категорий населения, пострадавшего от конфликта. Закрытие линии разграничения 21 марта оставило, по крайней мере, 300 тыс. человек пожилого возраста без пенсий, более 160 тыс. людей не смогли воспользоваться наличными деньгами, тысячи семей были разделены и не могли получить жизненно важные услуги", - отметила она.

Координатор системы ООН в Украине указала, что пока Украина и весь мир переживают кризис, вызванный пандемией Covid-19, конфликт в восточных областях продолжается и не выходит из фазы обострения, подвергая уязвимые категории населения на еще большую опасность.

"Заверяю вас, что, несмотря на эти вызовы, ООН продолжает выполнять свои обязательства, и в дальнейшем будет обеспечивать поддержку украинского населения, которое пострадало от конфликта. Я уверена, что при помощи наших японских партнеров мы сможем сделать еще больше", - подчеркнула Лубрани.

Как сообщалось, правительство Японии предоставит Украине в 2020 году $4,2 млн помощи, профинансировав пять проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения, восстановления восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

Теги: #кпвв #донбасс #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 01.07.2020
Правительство Японии профинансирует пять проектов ООН и МККК на $4,2 млн для помощи Украине

Правительство Японии профинансирует пять проектов ООН и МККК на $4,2 млн для помощи Украине

13:48 01.07.2020
Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

12:07 30.06.2020
Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

10:27 30.06.2020
Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

18:15 27.06.2020
Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

22:20 25.06.2020
Украина вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям

Украина вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям

20:34 25.06.2020
Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

19:50 25.06.2020
Кабмин Украины продолжает упрощать пересечение КПВВ с временно оккупированными территориями - МинВОТ

Кабмин Украины продолжает упрощать пересечение КПВВ с временно оккупированными территориями - МинВОТ

17:48 25.06.2020
ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

15:56 24.06.2020
За сутки в пункт помощи ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" обратились 42 человека, которые не смогли пересечь линию разграничения

За сутки в пункт помощи ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" обратились 42 человека, которые не смогли пересечь линию разграничения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

ПОСЛЕДНЕЕ

СБ ООН призывает стороны вооруженных конфликтов ввести гуманитарную паузу не менее 90 дней – документ

Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

Порошенко и "Евросолидарность" абсолютные лидеры доверия во Львове – соцопрос

Кабмин уволил четырех замов министра образования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА