Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

Сопредседатели Мониторинговой миссии Европарламента президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс в день суда над пятым президентом Украины (2014-2019) Петром Порошенко сделали совместное заявление, в котором предостерегли действующего президента Украины Владимира Зеленского от политических преследований.

"Информация, которой мы сейчас располагаем, свидетельствует о тревожном начале сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана. Политическая борьба есть везде, но происходит она на выборах, а в парламенте - во время дебатов. Именно они, а не суды, являются аренами для борьбы с политическими соперниками. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень", - говорится в заявлении, текст которого опубликованном на официальном сайте Квасьневского в среду.

Кокс и Квасьневский отмечают, что если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине, которые являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются стремление Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО.

"Украинская антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы. Выборочное правосудие через политически мотивированное преследование должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего. Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации. Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад", - отмечается в заявлении.

При этом Кокс и Квасьневский отмечают, что делают это заявление из-за того, что "молчание в таких условиях может расцениваться как согласие с происходящим".