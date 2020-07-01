Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале комитета в среду.

Ранее народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") заявлял, что законопроект "О медиа" фактически ликвидирует "черные списки" российских деятелей культуры, призывавших к свержению государственного строя Украины.