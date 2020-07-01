Политика

19:02 01.07.2020

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

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Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале комитета в среду.

Ранее народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") заявлял, что законопроект "О медиа" фактически ликвидирует "черные списки" российских деятелей культуры, призывавших к свержению государственного строя Украины.

Теги: #комитет #рада #медиа
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