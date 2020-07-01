Политика

17:29 01.07.2020

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

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МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу незаконного визита во временно оккупированную Автономную республику Крым депутатов Европарламента, в том числе члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, и отдельных граждан Германии, Швеции и Болгарии.

"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - подчеркивается в комментарии МИД Украины.

Киев подчеркивает, что результаты "голосования" за поправки в Конституцию РФ на территории Крыма и Севастополя являются юридически ничтожными, не имеют правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, представляют грубое нарушение принципов международного права, в том числе Устава ООН, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" 2016 – 2019 годов", - указывают в МИД Украины.

Отмечается, что причастные к организации и проведению незаконного голосования будут нести ответственность в связи с законодательством Украины.

"Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополь", - заявляют в министерстве.

Теги: #крым #протест #мид
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