Политика

16:20 01.07.2020

Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

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Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ОП планирует подготовить закон, согласно которому публиковать секретные записи разговоров высоких должностных лиц будет преступлением.

В интервью американскому изданию The Washington Post по видеосвязи из Киева он отметил, что данная инициатива будет направлена на то, чтобы положить конец "злонамеренной практике", добавив, что это необходимо для "защиты государственной безопасности".

"Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны. Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - указал Ермак, комментируя записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена".

По мнению журналистов The Washington Post, такой шаг может "успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что в Украине трудно поддерживать конфиденциальность разговоров на высоком уровне", а также "могло бы защитить Зеленского и его команду от разрушительных утечек или кампаний дезинформации, которые постоянно появляются". При этом они считают, что эта мера может также вызвать недовольство среди журналистов и антикоррупционных активистов, если она не позволит им показывать записи с коррупцией государственных чиновников, судей, прокуроров и других лиц.

Советник президента Украины Игорь Новиков, который назвал утечки скандальных записей "национальным спортом", который должен быть прекращен", считает, что Украина должна исправить ущерб, нанесенный ее имиджу в результате утечки разговоров с участием Байдена.

"Я думаю, что мы едва избежали "токсичности" Украины во время импичмента (президента США Дональда Трампа - ИФ). И поскольку нас сейчас активно втягивают во внутреннюю политическую борьбу США против нашей воли, нам снова грозит опасность стать "токсичными", то есть никто не захочет иметь с нами дело", - отметил он.

Новиков указал, что "это опасная ситуация". "Я не могу вспомнить многих прецедентов в глобальном масштабе, когда разговоры между действующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов были не только записаны и просочились, но и были продемонстрированы в том виде, в каком это произошло сейчас. И это ни в чьих интересах, в том числе США", - убежден советник Зеленского.

Теги: #ермак #закон #должностные_лица #офис_президента #записи
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