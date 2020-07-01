Политика

16:01 01.07.2020

ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

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ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

Речь об этом идет в комментарии представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано агентству "Интерфакс-Украина", предоставленного в среду в Брюсселе.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Стано также констатировал, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключил он.

Теги: #крым #ес #референдум
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