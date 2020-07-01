Порошенко и "Евросолидарность" абсолютные лидеры доверия во Львове – соцопрос

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пользуется наибольшим доверием среди жителей Львова, свидетельствуют результаты опроса центра СОЦИС, проведенное по заказу телеканала "Эспрессо".

Положительное отношение к Порошенко выразили 47,2% опрошенных львовян, негативное 25,2%. При этом действующего президента Украины Владимира Зеленского положительно оценивают только 18,2% опрошенных, 51,3% опрошенных выразили отрицательное отношение.

Святослав Вакарчук получил 40% негативного отношения и 23,4% - положительного.

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то за Порошенко среди тех, кто определился и готовы голосовать отдали голоса более 45,1% львовян. За Зеленского - 11,1%, Анатолия Гриценко -8,1%, Игоря Смешко - 6,5%, Андрея Садового - 6%, Юлию Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшко - 2,6%.

Социологи также отмечают, что среди политических сил безоговорочное лидерство у жителей Львова имеет партия "Европейская Солидарность". Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за нее готовы отдать голоса почти 43% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте - партия "Голос" 12,5%. Партию "Слуга народа" готовы поддержать 8%, Объединение "Самопомощь" 7%, ВО "Свобода" 5,5%, ВО "Батькивщина" 5.3%.

На выборах во Львовский горсовет "Европейскую солидарность" готовы поддержать 29%, "Самопомич" - 16%, "Голос" - 11%, ВО "Свобода" 6,8%, "Украинскую Галицкую партию" - 6,3%.

На шестом месте - партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 5,5%. 5,4% набирает партия "Гражданская позиция".

Если бы выборы мэра Львова проходили в ближайшее воскресенье, то за действующего городского голову Андрея Садового (объединение "Самопомич") готовы проголосовать 35,7% среди тех, кто определился и придет на выборы; за кандидата от "Евросолидарности" Олега Синютку 14,4% , за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского – 14,1%.

Помимо этого 73% опрошенных жителей Львова считают, что события в Украине движутся в неправильном направлении.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 17 по 23 июня. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих во Львовский горсовет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов.