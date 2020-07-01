Политика

14:30 01.07.2020

Кабмин уволил четырех замов министра образования

1 мин читать
Кабмин уволил четырех замов министра образования

Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля.

В частности, правительство уволило первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также замминистров Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.

Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Теги: #минобразования #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:29 01.07.2020
Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

14:14 01.07.2020
Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта об отмене люстрации для чиновников Компартии

Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта об отмене люстрации для чиновников Компартии

13:57 01.07.2020
Кабмин поручил Минздраву в 10 раз повысить предельные нормы излучения радиооборудования для развития 4G

Кабмин поручил Минздраву в 10 раз повысить предельные нормы излучения радиооборудования для развития 4G

13:16 01.07.2020
Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

13:47 30.06.2020
Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников для недопущения банкротства

Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников для недопущения банкротства

10:10 30.06.2020
Представители профсоюзов вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале

Представители профсоюзов вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале

20:35 27.06.2020
Зеленский призвал международных партнеров Украины помочь в восстановлении пострадавших от наводнения регионов

Зеленский призвал международных партнеров Украины помочь в восстановлении пострадавших от наводнения регионов

17:57 26.06.2020
Зеленский решил уволить Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

Зеленский решил уволить Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

15:24 26.06.2020
Минздрав сообщил о возможном проведении дополнительного добора кандидатов на главу НСЗУ

Минздрав сообщил о возможном проведении дополнительного добора кандидатов на главу НСЗУ

09:40 26.06.2020
Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект "О медиа" ликвидирует "чёрные списки" лиц из РФ, призывавших к свержению госстроя в Украине, считают в "Евросолидарности"

Зеленский приветствовал начало председательства Германии в Совете ЕС

Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

Саакашвили: президент поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы

Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Джонсон выступил против планов Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Законопроект "О медиа" ликвидирует "чёрные списки" лиц из РФ, призывавших к свержению госстроя в Украине, считают в "Евросолидарности"

Зеленский приветствовал начало председательства Германии в Совете ЕС

Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

Американские сенаторы включили санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета

Саакашвили: президент поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы

Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

"Слуга народа" пока не определилась, кого готова поддержать на промежуточных выборах в Раду в округе №208 – Качура

В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата – Качура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА