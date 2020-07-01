Кабмин уволил четырех замов министра образования

Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования и науки, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля.

В частности, правительство уволило первого замминистра образования Юрия Полюховича, а также замминистров Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.

Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.