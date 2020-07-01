Политика

12:06 01.07.2020

Законопроект "О медиа" ликвидирует "чёрные списки" лиц из России, призывавших к свержению госстроя в Украине - считают в "Евросолидарности" и "Голосе"

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Законопроект "О медиа" ликвидирует "чёрные списки" лиц из России, призывавших к свержению госстроя в Украине - считают в "Евросолидарности" и "Голосе"

Законопроект "О медиа" фактически ликвидирует "чёрные списки" российских деятелей культуры, призывавших к свержению государственного строя Украины, заявляет украинский народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность").

"Закон фактически ликвидирует так называемые чёрные списки, которые запрещали показывать (в телепрограммах – ИФ-У) тех лиц страны-агрессора, которые призывали к свержению государственного строя, нарушали украинский закон", - сказал Княжицкий, выступая с заявлением от фракций "Европейская солидарность" и "Голос", на пленарном заседании Рады в среду.

Он отметил, что ранее такие списки составлял Минкульт Украины, теперь же такая возможность будет представлена Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам Княжицкого, фактически ликвидируются все старые списки, но законопроект никоим образом не обязывает Нацсовет их формировать.

"Это открывает путь к возвращению всех пореченковых и других негодников на украинские экраны", - сказал Княжицкий.

Теги: #медиа #законопроект #евросолидарность #голос
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