Политика

10:05 01.07.2020

Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

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Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в ходе встречи с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Республики Молдова Кристиной Лесник заявил, что Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Позиция Украины в этом вопросе остается неизменной - мирное урегулирование исключительно с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках международно-признанных границ", - отметил Резников.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в рамках Трехсторонней межведомственной платформы по обмену опытом в сфере реинтеграционной политики территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействие влиянию Российской Федерации. По словам Резникова, Трехсторонняя межведомственная платформа является важным инструментом для обмена информацией и опытом всего комплекса проблем, связанного с временно оккупированными РФ территориями.

"Отдельное внимание стороны уделили вопросам соблюдения прав человека, установлению и поддержанию связей с населением, проживающим на временно оккупированных Россией территориях Украины, Грузии и Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона выразила благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международных организаций.

Теги: #молдова #украина #резников #оккупация
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