Политика

17:44 30.06.2020

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

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Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

Представитель Украины при Европейском союзе, посол Мыкола Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Россией Крым.

Письмо соответствующего содержания он направил на имя президента Европарламента Давида Сассоли и главы комитета Европарламента по иностранным делам Давида Маккаллистера, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Украина" в миссии Украины при ЕС.

В письме Точицкий отметил, что организация этого визита является "очередной бесполезной попыткой России легитимизировать свои противоправные действия на территории Украины, в частности, проведение незаконного "голосования" о внесении изменений в Конституцию РФ".

"Кроме того, визит отдельных французских депутатов не только нарушает украинское законодательство, но и противоречит официальной позиции Евросоюза о безоговорочной поддержке территориальной целостности Украины", - отметили в миссии Украины при ЕС.

"С 2014 года Европейский парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация в области прав человека и милитаризация полуострова постоянно стоят на его повестке дня. Поэтому я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику против независимых стран", - подчеркнул Точицкий.

Теги: #крым #ес #франция #точицкий
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