Политика

16:10 30.06.2020

"Слуга народа" пока не определилась, кого готова поддержать на промежуточных выборах в Раду в округе №208 – Качура

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"Слуга народа" пока не определилась, кого готова поддержать на промежуточных выборах в Раду в округе №208 – Качура

Партия "Слуга народа" пока не определилась, кого будет поддерживать на промежуточных выборах в народные депутаты в 208-м одномандатном избирательном округе, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Еще (партия – ИФ) не определилась. Такого кандидата будет выдвигать съезд", - сказал Качура в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также рассказал, что не согласен с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о проведении промежуточных выборов в Раду в 208-м округе одновременно с местными выборами. "По-моему, единственно правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения как указано в законе", - сказал народный депутат.

Качура сообщил, что направил депутатское обращение в ЦИК и сейчас ждет от нее официальных разъяснений.

Народный депутат не исключил, что кто-нибудь оспорит такое решение ЦИК. "Этого возможно добиться (изменить решение ЦИК о дате проведение промежуточных выборов – ИФ), только оспорив это решение в суде. Я не исключаю, что такое может произойти. Думаю, есть заинтересованные лица, чтобы как можно скорее провести выборы в этом конкретном округе", - рассказал замглавы комитета.

Как сообщалось, ЦИК своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец.


Полный текст интервью с заместителем главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Качурой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #киев #слуга_народа #выборы #качура
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