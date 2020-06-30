В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата – Качура

Четверо депутатов участвуют во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа")

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", - сказал Качура в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы Качура оценивает высоко, подчеркнув, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.

Наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего городского голову Виталия Кличко. "На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил он.

Народный депутат прогнозирует, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.

Качура отметил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

Согласно Конституции, выборы в органы местного самоуправления в Украине состоятся в последнее воскресенье октября – 25 числа.



Полный текст интервью с Качурой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".