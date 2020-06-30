Политика

14:38 30.06.2020

Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым

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Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном попросила Францию официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный РФ Крым, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Первый заместитель министра обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня - 2 июля)", - говорится в сообщении МИД Украины во вторник.

"Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращение Эмине Джапаровов по визиту французских депутатов Европарламента в Крым", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также Джапарова подчеркнула незаконность проведения оккупационной администрацией РФ "голосования" о внесении изменений в Конституцию РФ на временно оккупированных РФ территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в Автономной Республики Крым и городе Севастополь, как и любых "референдумов" и "голосований" на оккупированных территориях Украины.

В ходе встречи стороны обсудили приоритеты взаимодействия в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, вопрос усиления международных усилий по деоккупации Крыму, а также проблематику нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины и укрепления безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, ставящей под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Джапарова и де Понсен обменялись мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности, визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Достигнута договоренность об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов. Подтверждена заинтересованность провести заседание двусторонней экономической комиссии, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Эмине Джапарова поблагодарила за помощь Франции в социально-экономическом восстановлении восточных областей Украины, пострадавших от агрессии РФ", - сообщает МИД.

Также Джапарова обратилась с просьбой к французской стороне рассмотреть возможность оказания помощи областям Украины, страдающим от сильного наводнения.

Французский дипломат положительно оценил присоединение Украины к международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению равенства женщин и мужчин, начатой странами Группы семи под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее СМИ сообщили, что делегация французских депутатов Европейского парламента прибудет в Крым с визитом и ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.

Теги: #крым #франция #мид
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