Политика

13:11 30.06.2020

Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен за несколько дней по полной процедуре - спикер

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Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен за несколько дней по полной процедуре - спикер

Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен по полной процедуре за несколько дней, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что данный законопроект нельзя рассматривать по сокращенной процедуре. "Сокращённая процедура... не может быть тут применена. Мы идем по правкам... поскольку мы зашли уже в вопрос, дополнительные какие-то механизмы относительно рассмотрения законопроекта об игральном бизнесе невозможны", - отметил спикер.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Теги: #разумков #игорный_бизнес #рада
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