Стефанишина допускает, что подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" может в 2021 году и не быть

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина допускает, что подписания договоров в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА) может не быть и в 2021 году.

"Я думаю, что самым важным является то, что мы начали эти переговоры, что в Украину приедет такая миссия (оценочной миссии по "промышленному безвизу" – ИФ). После того, она должна оценить все законодательство в сфере технического регулирования стандартов для промышленности, которое мы трансформировали последние десять лет. Далее будет проведена оценка всех органов рыночного надзора, как они работают, как они функционируют, также органы сертификации и аккредитации. То есть это достаточно длительный процесс", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер добавила, что работа миссии будет проходить в четыре этапа, и только после них Украина получим рекомендации, которые должна будем выполнить.

"Фактически, мы на победном пути, поскольку сейчас мы входим в технические процедуры, с окончанием которых мы будем готовы говорить о подписании. Это не быстрый процесс, но я постараюсь его ускорить", - подчеркнула она.

Также Стефанишина отметила, что будет просить европейскую сторону, несмотря на ограничения, которые связаны с коронавирусом, ускорить начало проведения оценочной миссии, хотя бы в дистанционном формате на этапе работы с нормативной базой.

На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" в 2021 году, вице премьер заявили, что этого может и не быть.

"Но наибольшей договоренности мы уже достигли. Напомню, что еще три года назад, ни в одном официальном документе Украина-ЕС, кроме экспертной рабочей группы, речи о намерении подписания этого соглашения не было. Чрезвычайными усилиями удалось закрепить в декларации прошлого саммита этот вопрос", - констатировала Стефанишина.



Полный текст интервью с вице-премьером Стефанишиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".