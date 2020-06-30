Политика

12:53 30.06.2020

Вице-премьер Стефанишина: О сворачивании реформы госуправления речь не идет

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Вице-премьер Стефанишина: О сворачивании реформы госуправления речь не идет

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что реформа государственного управления в Украине не сворачивается, а проходят определенные трансформации.

"Здесь мой месседж достаточно прост: реформа государственного управления гораздо больше, чем просто конкурсы. Надо не забывать, что работает институт государственных секретарей, при смене правительств происходит процесс подготовки и передачи дел новым членам Кабмина. Речь не идет о сворачивании реформы. Есть определенные трансформации", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не вызывают ли обеспокоенность у европейских партнеров те изменения в реформе государственной службы, которые принимаются властью.

Вице-премьер отметила, что можно спорить о правильности или неправильности изменений в закон по карантинной процедуре добора на госслужбу.

"Но эти трудовые соглашения заключаются только на период карантина. То есть на все должности, на которые должны назначаться должностные лица через конкурс, люди должны будут впоследствии пройти конкурсные процедуры. Все это осознают", - подчеркнула Стефанишина.


Полный текст интервью с вице-премьером Стефанишиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #госуправление #реформа #стефанишина
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