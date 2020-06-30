Политика

11:51 30.06.2020

Порошенко призывает власть немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье и восстановить разрушенное стихией жилье

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Порошенко призывает власть немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье и восстановить разрушенное стихией жилье

Немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения районы, обеспечить жителей финансами и строительными материалами, восстановить жилье в кратчайшие сроки призвал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время согласительного совета руководителей фракций и групп в Верховной Раде в парламенте.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" во вторник, политик отметил, что решение по ситуации стихийного бедствия должны приниматься немедленно, а бюрократическая волокита, к которой власть заставляет людей в разрушенных стихией населенных пунктах, недопустима.

"Вчера я вернулся из Прикарпатья. Встречался в селах, наиболее пострадавших от наводнения. Хочу подчеркнуть, что это наводнение крупнейшее за последние 50 лет. Оно превышает катастрофическое наводнение 2008 года. Люди срочно нуждаются в нашей помощи. Можете себе представить, что женщина, у которой засыпало и разрушило дом, засыпало ее мужа, они нашли его с переломанными ногами, получила предложение от власти, чтобы она засняла, что у нее пострадало, написала заявку о том, как это доказывается, и они подумают, как помочь. Такое поведение власти совершенно неприемлемо. Потому что она с детьми осталась на улице и мы вынуждены были предпринимать определенные шаги для того, чтобы спасти их", - отмечает Порошенко.

Он поставил в пример международных партнеров Украины, в течение короткого времени организовали доставку гуманитарной помощи в Прикарпатье. "Я хочу, чтобы мы поучились в наших европейских партнеров, где через механизм гражданской защиты в течение 12 часов. Швеция, Италия, помощь из Израиля - бензопилы, мотопомпы для откачки воды, электрогенераторы и другое уже поступают в Украин", - сообщил политик.

"В течение 24 часов люди должны получить финансовую компенсацию. В течение 24 часов те люди, которые оказались без крыши над головой, здания которых были полностью разрушены, должны получить, где жить", - добавил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко призвал руководство парламента уже сегодня заслушать правительство о мерах преодоления последствий наводнения на Прикарпатье, принять изменения в бюджет и организовать парламентский контроль против хищений бюджетных денег. "Мы немедленно сегодня должны заслушать премьер-министра, сегодня рассмотреть предложения о внесении изменений в бюджет. Сегодня надо будет сформировать - и люди очень просят об этом, - орган парламентского контроля над использованием каждой копейки бюджетных средств, чтобы они не ушли, как это, к сожалению, случается с бюджетными деньгами", - отметил политик.

Он также призвал всех народных депутатов присоединиться к инициативе фракции "Европейская солидарность" перечислить однодневный заработок для пострадавших от наводнения. "Здесь не надо тянуть одеяло на себя, парламент также должен и символически высказаться", - убежден Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" убежден, что на Прикарпатье необходимо немедленно направить дорожную строительную технику и разблокировать разрушенную инфраструктуру. "Подчеркиваю: продолжение нашей программы дорожного строительства, которая сейчас называется "Большая стройка", только подсвеченное "видосиками" - должно немедленно всю технику, которая там есть - грейдеры, самосвалы, грузовые автомобили, экскаваторы - перебросить на Прикарпатье. На сегодня люди полностью отрезаны от внешнего мира. Строительные материалы должны там быть уже завтра. И я прошу парламент поддержать эту инициативу: немедленно организовать или выступление, или встреча с чиновниками", - заявил Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" также поблагодарил волонтеров, которые первыми самоорганизовались и отправили в Прикарпатье гуманитарную помощь.

Теги: #наводнение #западная_украина #порошенко #евросолидарность
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