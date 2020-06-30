Представители СМИ и общественных организаций призвали Раду отклонить законопроект "О медиа" как нарушающий право на свободу слова

Представители украинских СМИ и общественных организаций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам Украины с требованием отклонить законопроект №2693 "О медиа" как нарушающий право на свободу слова.

"Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, которую ему дали Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Экспертную оценку Совета Европы по законопроекту на официальный запрос комитета по гуманитарной и информационной политике почему-то так и не обнародовали", - указывается в заявлении, распространенном во вторник.

"Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но согласно международным соглашениям выражение противоречивых мнений, если они не содержат призывов к насилию или дискриминации, не должно подлежать ограничению", - подчеркивают в заявлении.

По мнению авторов заявления, расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, предусмотренное законопроектом, превратит Нацсовет в политический орган со случайным отбором кандидатур.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность блокирования любой информации в интернете, даже в том случае, если она обнародована не СМИ и не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени.

"По мнению экспертов, это непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры. По нашему мнению, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных соглашениях Украины, а не оправдывать расширение его полномочий в контроле над контентом внутри страны", - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления призвали власти внедрять "более разумное и менее навязчивое" государственное вмешательство в регулирование медиа-пространства.

"Мы против закрепления позиций коммунальных СМИ, которые уже работают, и основания новых подобных медиа. Возврат к газетам, телевидению и радио за счет местных бюджетов – это шаг назад, а не осовременивание законодательства. Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, расширение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу", - считают авторы обращения.

Отмечается, что Украина уже декриминализировала ответственность за клевету и оскорбления, продемонстрировав этим готовность к демократическому развитию. Кроме того, в стране была внедрена Директива №2010/13/ЕС Европейского парламента и Совета от 10 марта 2010 года об аудиовизуальных медиауслугах. Директива была изменена Европарламентом в 2018 году, однако внедрение новой директивы, которая не включена в Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, необходимо после после оценки ее влияния на различные сферы и общего анализа влияния.

"Государства ЕС только нарабатывают собственные механизмы для внедрения директивы и должны отчитаться о практике ее применения к декабрю 2022 года. Поэтому мы считаем необоснованными утверждения народных депутатов – авторов законопроекта №2693 – о необходимости срочного его принятия якобы для выполнения обязательств Украины, взятых после подписания Соглашения об ассоциации. По нашему мнению, обсуждать законопроект стоит только имея примеры решения странами ЕС сложных дилемм имплементации директивы", - отмечается в заявлении.

Инициатива регулирования сферы свободы слова не должна исходить от политиков, руководствующихся сиюминутными интересами, считают авторы обращения.

"Ни журналисты, ни отрасль не призывали народных депутатов вводить дополнительное регулирование медиа и журналистов. Обсуждение уже зарегистрированного законопроекта мы считаем сугубо формальным. По его результатам не были учтены также рекомендации экспертов международных организаций", - подчеркивают они.

"Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на рассмотрении опыта стран ЕС по внедрению Директивы №2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общем анализе влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу дальнейшего демократического развития Украины", - призывают журналисты.

Обращение, адресованное президенту Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву, председателю комитета по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, председателю комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванне Климпуш-Цинцадзе, народным депутатам Украины, а также главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу и и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елене Литвиненко, подписали 70 представителей СМИ и общественных организаций со всей страны.