В арбитражном процессе с ЕС по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка остался последний этап - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что в арбитражном процессе с Европейским Союзом по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде остался последний этап - устные слушания.

"Я воздерживаюсь от комментариев относительно самого моратория и его правильности или неправильности, так как в рамках арбитражного процесса идет достаточно многоуровневая дискуссия относительно различных вводившихся мер. Но я точно могу сказать, что такого типа решения должны рождаться и производиться на уровне Кабинета министров. Потому что мы являемся цивилизованной страной, которая взяла на себя международные обязательства, стала страной-членом ВТО, подписала Соглашение об ассоциации, и стала частью цивилизованного торгового мира", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице премьер подчеркнула, что принадлежность Украины к мировой торговле обязывает страну соблюдать определенные процедуры и процессы.

"На данном этапе в рамках арбитражного процесса завершены все процедуры, которые нуждались в письменном обмена информацией и остался фактически последние этап - это устные слушания сторон", - отметила она.

По словам вице-премьера, некоторое время продолжались дискуссии о возможных модальностей этих слушаний в связи с коронавируса, так как арбитры находятся в разных странах, но стороны пришли к выводу, что слушания должны быть физическими.

"Поэтому сейчас идет диалог, когда все участники процесса смогут собраться для проведения слушаний", - добавила Стефанишина.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.

В то же время ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по этому мораторию, что является первым шагом на пути решения споров.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде.



Полный текст интервью с вице-премьером Стефанишиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".