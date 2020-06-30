Политика

11:08 30.06.2020

Уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10% - опрос Центра Разумкова

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Уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10% - опрос Центра Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

В то же время уровень недоверия к президенту составил 51%.

"Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие", - отмечается в отчете по итогам опроса, обнародованном Центром.

Так, уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову составил 32%, а уровень недоверия – 48%.

Доверие к остальным представителям власти гораздо ниже – министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13% и не доверяют 77%, премьер-министру Денису Шмыгалю – 12% и 61% соответственно. Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8% не доверяют 49,5%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку – 7% и 50,5%.

"Низким также является доверие и к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют ˗ 67%, Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 18% и 70%, Петру Порошенко ˗ соответственно 17% и 77%, Юлии Тимошенко ˗ соответственно 14% и 79%", - уточняют в Центре Разумкова.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #зеленский #соцопрос
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