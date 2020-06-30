Политика

11:05 30.06.2020

Большинство украинцев негативно оценивают ситуацию в стране – опрос Центра Разумкова

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Большинство украинцев негативно оценивают ситуацию в стране – опрос Центра Разумкова

Только 19% украинцев положительно оценивают развитие ситуации в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

"19% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% - что события развиваются в неправильном направлении", - указывается в отчете по итогам опроса, обнародованных Центром.

Кроме того, 17,5% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, составляет 43,5%. 17% заявили, что Украина не способна преодолеть имеющиеся трудности.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #украина #соцопрос #ситуация
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