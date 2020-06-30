В случае досрочных выборов в Раду прошли бы 4 партии – соцопрос Центра Разумкова

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

При этом наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую солидарность" ˗ 10% и 16% соответственно, за ВО "Батькивщина" ˗ 6% и 8,5% соответственно.

За партии "Гражданская позиция" и "Сила и честь" готовы отдать свои голоса по 3% респондентов, которые пошли бы голосовать и уверены в своем выборы, за партии "Оппозиционный блок", "Голос", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Украинская стратегия Гройсмана" и Партию Шария – по 2%, за Радикальную партию Олега Ляшко ˗ 1%, за каждую из других партий ˗ менее 1% респондентов.

В ходе исследования методом "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.