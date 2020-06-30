Политика

11:02 30.06.2020

В случае досрочных выборов в Раду прошли бы 4 партии – соцопрос Центра Разумкова

2 мин читать
В случае досрочных выборов в Раду прошли бы 4 партии – соцопрос Центра Разумкова

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

При этом наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую солидарность" ˗ 10% и 16% соответственно, за ВО "Батькивщина" ˗ 6% и 8,5% соответственно.

За партии "Гражданская позиция" и "Сила и честь" готовы отдать свои голоса по 3% респондентов, которые пошли бы голосовать и уверены в своем выборы, за партии "Оппозиционный блок", "Голос", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Украинская стратегия Гройсмана" и Партию Шария – по 2%, за Радикальную партию Олега Ляшко ˗ 1%, за каждую из других партий ˗ менее 1% респондентов.

В ходе исследования методом "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Теги: #партии #соцопрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 30.06.2020
Уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10% - опрос Центра Разумкова

Уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10% - опрос Центра Разумкова

11:05 30.06.2020
Большинство украинцев негативно оценивают ситуацию в стране – опрос Центра Разумкова

Большинство украинцев негативно оценивают ситуацию в стране – опрос Центра Разумкова

11:04 30.06.2020
У Зеленского по-прежнему самый высокий президентский рейтинг – опрос Центра Разумкова

У Зеленского по-прежнему самый высокий президентский рейтинг – опрос Центра Разумкова

09:46 30.06.2020
Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них - Разумков

Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них - Разумков

21:46 29.06.2020
Белорусский оппозиционер Статкевич стал фигурантом уголовного дела

Белорусский оппозиционер Статкевич стал фигурантом уголовного дела

13:20 29.06.2020
Парламент Грузии принял закон об изменениях в избирательной системе страны

Парламент Грузии принял закон об изменениях в избирательной системе страны

12:17 29.06.2020
Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

23:00 28.06.2020
Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

Лукашенко не исключает, что его политические оппоненты могут обратиться за поддержкой к другому государству

01:38 28.06.2020
Президентские выборы пройдут в Польше

Президентские выборы пройдут в Польше

00:03 28.06.2020
В Ирландии сменится премьер-министр, им станет на ближайшие два с половиной года Майкл Мартин

В Ирландии сменится премьер-министр, им станет на ближайшие два с половиной года Майкл Мартин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представители СМИ и общественных организаций призвали Раду отклонить законопроект "О медиа" как нарушающий право на свободу слова

Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС, если в том будет необходимость, уверена Стефанишина

Уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10% - опрос Центра Разумкова

Турчинов возглавит штаб "Евросолидарности"

Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призывает власть немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье и восстановить разрушенное стихией жилье

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужно предоставить уже сейчас

Представители СМИ и общественных организаций призвали Раду отклонить законопроект "О медиа" как нарушающий право на свободу слова

В арбитражном процессе с ЕС по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка остался последний этап - вице-премьер Стефанишина

Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС, если в том будет необходимость, уверена Стефанишина

Турчинов возглавит штаб "Евросолидарности"

Боднар: Нам надо ментально быть готовыми к тому, что РФ не остановится перед использованием ВС для достижения своих целей

Встреча Орбана и Зеленского может состояться в конце июля - замглавы МИД Боднар

Лукашенко: единственный союзник, который остался у России, - Беларусь

Порошенко: требуем от власти неуклонно соблюдать Конституцию Украины – особенно в части прав и свобод, движения в ЕС и НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА