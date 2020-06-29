Политика

12:17 29.06.2020

Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

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Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда в первом туре выборов главы государства заручился поддержкой 43,67% избирателей, за его основного конкурента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, представляющего оппозиционную "Гражданскую коалицию", отдали голоса 30,34%, сообщает в понедельник польская "Газета выборча" со ссылкой на данные Госизбиркома.

Подсчет сделан на основании 99,78% обработанных бюллетеней. В настоящий момент не обработаны протоколы только с 63 участков из 27 тыс.

Явка избирателей составила 64,4%.

Таким образом, Польшу ждет второй тур выборов главы государства.

Первый тур президентских выборов прошел в Польше накануне.

В соответствии с изменениями, принятыми в избирательном законодательстве, избиратели могли голосовать не только традиционно очно, но и по почте.

Ранее в правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявили, что 28 июня - это крайняя дата для проведения президентских выборов перед тем, как истечет срок полномочий нынешнего президента страны Анджея Дуды.

Президентские выборы в Польше изначально были намечены на 10 мая, однако голосование было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Теги: #польша #выборы
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