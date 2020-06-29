Политика

09:45 29.06.2020

Лукашенко: единственный союзник, который остался у России, - Беларусь

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Лукашенко: единственный союзник, который остался у России, - Беларусь

Беларусь остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области. Фрагмент его выступления показали в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".

"Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава государства.

Теги: #рф #лукашенко #беларусь
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