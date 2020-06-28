Порошенко: требуем от власти неуклонно соблюдать Конституцию Украины – особенно в части прав и свобод, движения в ЕС и НАТО

Закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантической интеграции стало предохранителем от геополитического разворота Украинского государства и власть обязана обеспечить этот стратегический курс, а проевропейская часть общества должна контролировать, чтобы эти положения Конституции не омертвели заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды в Конституции появилась новая норма - о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Основной закон прямым текстом обязывает власти обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук по случаю Дня Конституции Украины.

Он отметил, что не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины.

"Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием "какая разница?". Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобольшинства и ОПЗЖ", - написал политик.

Он подчеркнул, что общая задача проевропейской части украинского общества - не допустить омертвение соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО.

"Большинство украинских граждан поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Там - надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины", - отметил Порошенко.

"Украина - европейская страна с давними демократическими традициями. Должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского, которые Пилип Орлик подписал 310 лет назад", - напомнил он.

Порошенко привел в пример Польщу, где празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой в 1791 году.

"У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Поздравляю всех украинцев с Днем конституции!", - подытожил пятый президент Украины.