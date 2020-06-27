Политика

15:36 27.06.2020

Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники

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Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, которую в апреле пытались поджечь злоумышленники

Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад на Херсонщине, которую в апреле этого года пытались поджечь злоумышленники.

"Двое подозреваемых в этом преступлении были задержаны через три недели после инцидента. Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части здания, которые были повреждены при попытке поджога", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Иосиф-Ицхак Вольф поблагодарил президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма.

Зеленский и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное, и это произошло, что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное - чтобы все здесь себя чувствовали, как люди", - заявил президент.

Синагога Хабад построена в 1895 году. До 1941 года она действовала как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации синагога открылась 14 сентября 2010 года. В общине работает еврейская школа и детский сад, осуществляются ежедневные трехкратные молитвы.

Теги: #подпал #херсонская_область #зеленский #синагога
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