Политика

17:57 26.06.2020

Зеленский решил уволить Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

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Зеленский решил уволить Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА), сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", - отметил Глава государства во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Украл – садись", - добавил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Балоня главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

Как сообщалось, 25 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн. грн в обмен на непрепятствование его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами", - сообщило НАБУ.

По информации следствия первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кабинет министров Украины 25 июня согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Теги: #кировоградська_область #зеленский #кадры #балонь
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