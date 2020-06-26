Политика

17:16 26.06.2020

Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений, а если это не будет возможным, санкции против РФ должны усиливаться - Нуланд

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Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений, а если это не будет возможным, санкции против РФ должны усиливаться - Нуланд

Необходимо начать серьезные переговоры о реализации Минских соглашений, а если это не будет возможным, санкции против Российской Федерации должны постепенно усиливаться, заявила старший советник Albright Stonebridge Group, посол США при НАТО 2005-2008 гг., помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам в 2013-2017 гг. Виктория Нуланд.

"Я думаю, что мы должны начать серьезные переговоры относительно реализации Минских соглашений. И если это не будет возможным, наши санкции против России должны постепенно усиливаться. Необходимо установить период - полгода, чтобы Россия села за стол переговоров, и после этого санкции должны начать усиливаться. Если Россия и дальше будет продолжать уклоняться от переговоров, санкции должны в дальнейшем усиливаться", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" в пятницу.

Нуланд указала , что США должны быть непосредственной стороной этих переговоров, учитывая,в частности, их сильные позиции в отношениях с РФ .

"Так что я надеюсь, что нас пригласят стать стороной этого процесса если и когда США вернутся к тому, чтобы рассматривать Украину как важный залог будущего демократии. Я надеюсь, что это произойдет после наших выборов в ноябре", - добавила она.

Дипломат отметила, что не знает иного пути вывести Россию из Украины, чем тот документ, который президент РФ Путин сам подписал, находясь на своей должности, то есть Минские соглашения.

"Ирония Минского процесса заключается в том, что украинская Рада уже наделила такими автономными полномочиями остальные украинские территории. Так что, фактически, то, что предлагается Донбассу, это тот же самый статус, который нынче имеют остальные регионы Украины в том плане,что они имеют местные органы судебной власти , местную полицию и т.д. Но ни одно из этих решений не будет возможным, если Украина и международное сообщество от имени Украины не смогут возобновить контроль над внешней границей, чтобы Россия не могла продолжить дестабилизировать и подогревать конфликт", - подчеркнула она.

Теги: #рф #минские_соглашения #нуланд
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