Политика

15:29 26.06.2020

Зеленский: мы вернем и Крым, и людей, мы в это верим

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Зеленский: мы вернем и Крым, и людей, мы в это верим

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в аэропорту Херсона принял подаренный бывшим политзаключенным Эдемом Бекировым крымскотатарский флаг и пообещал вернуть Крым и крымчан в состав Украины.

"Этот флаг я хочу передать вам от всего (крымскотатарского - ИФ) народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму", - сказал Бекиров президенту.

Глава государства поблагодарил Бекирова и пообещал сохранить флаг. "Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года, он был закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Теги: #крым #зеленский
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