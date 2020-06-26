Политика

13:32 26.06.2020

Официальный Берлин не подтверждает подготовку ответных санкций для США по "Северному потоку 2"

2 мин читать
Официальный Берлин не подтверждает подготовку ответных санкций для США по "Северному потоку 2"

Официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер не подтвердила информацию о подготовке ответных санкций для США по "Северному потоку 2".

"Вы знаете нашу позицию по экстерриториальным санкциям. Мы их отвергаем, потому что с нашей точки зрения они противоречат законодательству. Так остается и впредь. Об ответных санкциях мне ничего не известно", - сказала Айхлер в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток 2".

По данным агентства, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на скоординированные действия ЕС, поскольку новые меры США, согласно внутреннему документу министерства экономики Германии, могут в значительной мере ударить по германским и европейским компаниям и банкам, а также по государственным агентствам.

Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2".

Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 26.06.2020
Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

12:08 26.06.2020
Novartis выплатит около $350 млн для урегулирования дела о коррупции в США

Novartis выплатит около $350 млн для урегулирования дела о коррупции в США

09:21 26.06.2020
В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

09:18 26.06.2020
Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - СМИ

Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - СМИ

06:51 26.06.2020
Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

00:30 26.06.2020
SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

22:38 25.06.2020
В Сенате США приняли законопроект о возможности введения санкций в отношении КНР из-за Гонконга

В Сенате США приняли законопроект о возможности введения санкций в отношении КНР из-за Гонконга

20:45 25.06.2020
В Техасе из-за роста случаев коронавируса приостановили отмену мер изоляции

В Техасе из-за роста случаев коронавируса приостановили отмену мер изоляции

12:51 25.06.2020
В США выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом за сутки

В США выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом за сутки

06:33 25.06.2020
США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

ЦИК сформировала избирательные участки в Украине на постоянной основе

Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Голос" провела внеочередной съезд и лишила мандата Вакарчука

Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний комитетов Рады

Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

Переходный период Brexit закончится 31 декабря, поскольку Великобритания не планирует его продлять

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

ЦИК сформировала избирательные участки в Украине на постоянной основе

ЦИК признала избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка

Разумков заявил о создании рабочей группы по внедрению реформы децентрализации

Депутаты "Голоса" предложили законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров университетов лицам, в чьих научных работах был обнаружен плагиат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА