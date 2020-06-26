Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

Для Украины очень важно делать все возможное для восстановления исторической справедливости и прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины, отмечают в Офисе президента Украины.

В сообщении на странице ОП в Facebook по случаю Дня крымскотатарского флага отмечается, что в оккупированном Крыму из-за четкой проукраинской позиции именно крымские татары подвергаются преследованиям и дискриминации, составляют большинство политических заключенных.

"Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, братья Абдулаевы, Эмир-Усеин Куку – все они являются настоящими узниками совести, и мы сделаем всё для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой", - говорится в сообщении.

В ОП указали, что в этот день "по всему Крыму в воздухе реют крымскотатарские флаги, они напоминают жителям Крыма о духе свободы и единства". "Единства в борьбе за возвращение Государственного флага Украины в Крым, и чтобы, как прежде, в Бахчисарае или Симферополе мы снова любовались двумя знаменами, развевающимися одно рядом с другим", - отмечается в сообщении.

Офис президента напомнил, что крымскотатарский флаг был утвержден еще в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010 года, и он был закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа: "Золотая тамга на голубом стяге для всего мира стала символом непокорности и мужества народа, символом борьбы за свои права, борьбы за возвращение Крыма под контроль Украины".

"Конечно, этот праздник мы хотели бы отмечать в Крыму, на Родине крымских татар. Президент Украины неоднократно отмечал, что возвращение Крыма должно стать нашей национальной идеей, каждого украинца и крымского татарина, всего нашего государства и всего мира. Поэтому мы убеждены, что золотая тамга на голубом стяге будет развеваться над Чатыр-Дагом и Ай-Петри, в Бахчисарае, Ялте и Севастополе. Крым – это Украина!", - подчеркнули в ОП.