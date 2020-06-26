Зеленский уволил двух заместителей главы СВР
Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).
Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента.
"Уволить Трегубенко Сергея Семеновичка с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - указывается в указе №250/2020.
Указом №247/2020 с должности увольняется Сляднева Екатерина Анатолиевна.
Как сообщалось, 5 июня Зеленский уволил с должности главы СВР Валерия Евдокимова и назначил новым руководителем службы Валерия Кондратюка.