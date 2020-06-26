Политика

09:40 26.06.2020

Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

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Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента.

"Уволить Трегубенко Сергея Семеновичка с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - указывается в указе №250/2020.

Указом №247/2020 с должности увольняется Сляднева Екатерина Анатолиевна.

Как сообщалось, 5 июня Зеленский уволил с должности главы СВР Валерия Евдокимова и назначил новым руководителем службы Валерия Кондратюка.

Теги: #разведка #кадры #зеленский #свр
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