Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента.

"Уволить Трегубенко Сергея Семеновичка с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - указывается в указе №250/2020.

Указом №247/2020 с должности увольняется Сляднева Екатерина Анатолиевна.

Как сообщалось, 5 июня Зеленский уволил с должности главы СВР Валерия Евдокимова и назначил новым руководителем службы Валерия Кондратюка.