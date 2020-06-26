Политика

09:21 26.06.2020

В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

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В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток 2", сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве.

По словам собеседников агентства, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на скоординированные действия ЕС, поскольку новые меры США, согласно внутреннему документу министерства экономики Германии, могут в значительной мере ударить по германским и европейским компаниям и банкам, а также по государственным агентствам.

Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2".

Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции #германия
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