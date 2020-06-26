Переходный период Brexit закончится 31 декабря, поскольку Великобритания не планирует его продлять

Европейский союз принял к сведению отсутствие у Великобритании намерений продлить переходный период Brexit.

"Это означает, что переходный период закончится 31 декабря 2020 года", - отмечается в выводах Совета ЕС, принятых в четверг по письменной процедуре.

Совет ЕС напоминает "о решимости Союза как можно более тесно сотрудничать с Соединенным Королевством в будущем в соответствии с политической декларацией, устанавливающей ключевые параметры предполагаемого партнерства между Союзом и Великобританией".

ЕС подтверждает готовность в ходе текущих переговоров достичь масштабного соглашения о будущих отношениях, признав, что до сих пор в ходе них "достигнут ограниченный прогресс".

Совет ЕС также приветствовал планы переговорщиков интенсифицировать переговорный процесс и "создать наиболее благоприятные условия для достижения соглашения до конца 2020 года".