Политика

09:11 26.06.2020

Переходный период Brexit закончится 31 декабря, поскольку Великобритания не планирует его продлять

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Переходный период Brexit закончится 31 декабря, поскольку Великобритания не планирует его продлять

Европейский союз принял к сведению отсутствие у Великобритании намерений продлить переходный период Brexit.

"Это означает, что переходный период закончится 31 декабря 2020 года", - отмечается в выводах Совета ЕС, принятых в четверг по письменной процедуре.

Совет ЕС напоминает "о решимости Союза как можно более тесно сотрудничать с Соединенным Королевством в будущем в соответствии с политической декларацией, устанавливающей ключевые параметры предполагаемого партнерства между Союзом и Великобританией".

ЕС подтверждает готовность в ходе текущих переговоров достичь масштабного соглашения о будущих отношениях, признав, что до сих пор в ходе них "достигнут ограниченный прогресс".

Совет ЕС также приветствовал планы переговорщиков интенсифицировать переговорный процесс и "создать наиболее благоприятные условия для достижения соглашения до конца 2020 года".

Теги: #великобритания #ес #brexit
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