Политика

17:30 25.06.2020

ЦИК сформировала избирательные участки в Украине на постоянной основе

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ЦИК сформировала избирательные участки в Украине на постоянной основе

Согласно Избирательному кодексу Украины Центральная избирательная комиссия во время заседания утвердила Порядок образования избирательных участков на постоянной основе, их временного закрытия, ликвидации и внесения изменений в сведения об образованных избирательные участки.

"Поэтому, согласно принятому порядку, Комиссия образовала на постоянной основе: - 32 035 обычных избирательных участков; - 1 296 специальных избирательных участков; - 102 зарубежных избирательных участков", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в четверг.

При этом признаны утратившими силу постановления ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66 и № 67, в соответствии с которыми в свое время были образованы указанные избирательные участки.

Также внесены изменения технического характера в преамбулу постановления ЦИК от 28 апреля 2012 № 82 "Об образовании одномандатных избирательных округов на постоянной основе в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя".

Теги: #цик #избиратели #выборы
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