Политика

16:42 25.06.2020

ЦИК признала избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка

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ЦИК признала избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах (внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года – ИФ) в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25", - указывается в сообщении.

Евтушок был назначен депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Теги: #батькивщина #цик
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